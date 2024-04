LdC : Christophe Dugarry pas emballé par le match de Mbappé

Défaits à l’aller (3-2), les joueurs du PSG ont su élever leur niveau de jeu à 11 contre 10 face au Barça mardi soir (1-4) afin de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Plusieurs joueurs ont brillé comme Vitinha, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, élu homme du match par l’UEFA. Kylian Mbappé a lui aussi réussi son match avec un doublé inscrit, ce qui a fait beaucoup parler en Europe. Une performance mitigée pour Christophe Dugarry. Si le champion du monde 98 a validé le changement d’attitude du Français, il n’a cependant pas vu le Kylian Mbappé qu’il connaît.

« Je dis qu’il a fait son match. Il a été dans son match. Je l’ai senti concerné, appliqué. Je l’ai senti investi. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé. On est loin de ces grandes prestations. Mais ce n’est pas le plus grave dans ce genre de matchs, parce que ses partenaires ont su être à la hauteur. Certains plus qu’à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement. (…) On a le droit d’être nul en football. Par contre on n’a pas le droit de la baisser les bras. C’est ce qu’il avait fait au match aller. Là, il avait de la grinta. Je l’ai vu dans deux-trois duels, notamment dos au but, où je l’ai vu s’impliquer, aller dans l’agressivité » a-t-il déclaré sur RMC. Le consultant a ensuite rigolé sur une des facettes de son jeu : « le pauvre, à un moment, il a fait deux têtes, on aurait dit un gamin de 5 ans qui fait des têtes. Son jeu de tête est nul. Ce n’est pas possible.»