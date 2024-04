FC Barcelone - PSG : la performance de Kylian Mbappé choque tout le monde

Après son match manqué au match aller, Kylian Mbappé était très attendu ce mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Contrairement à la semaine passée, l’international français n’était pas positionné à gauche de l’attaque parisienne, mais bien dans l’axe, poste qu’il semble affectionner particulièrement. Et dans une rencontre qui a largement tourné en la faveur du PSG avec l’expulsion d’Araujo dès la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé a réussi à s’illustrer quand il le fallait. Sans briller, il a contribué à enterrer définitivement son adversaire du soir en ne tremblant pas au moment de transformer son penalty puis en marquant le quatrième et dernier but de la rencontre pour donc s’offrir son doublé.

La suite après cette publicité

La performance de la star parisienne lui a valu la note de 7 dans nos colonnes. Et si le quotidien L’Équipe a été plus généreux avec la note de 8, la presse européenne a semblé plutôt bluffée par la capacité du Français à répondre présent et à s’illustrer même quand il ne brille pas. En Espagne, surtout du côté de la presse madrilène, on se régale forcément de sa performance. «Kylian Mbappé a tué le Barça» écrit sur sa Une AS. «Le Barça est tombé face à un Mbappé plutôt gris et qui n’est apparu qu’à la fin». Même son de cloche du côté de Marca qui met en avant les statistiques phénoménales du Français face au Barça. «Mbappé, le poison du FC Barcelone» écrit le quotidien espagnol avant d’enchaîner.

À lire

PSG : quand Luis Enrique règle ses comptes avec une chaîne de télé

Mbappé clinique et redoutable

«Mbappé n’a pas vécu sa meilleure nuit mais c’est déjà un cauchemar culé sans s’être encore en blanc du Real Madrid. Ce n’était pas son meilleur match, mais il a marqué deux buts. Il en est déjà à 6 buts face au Barça, l’équipe contre qui il a le plus marqué en Ligue des Champions. Attention, il a déjà 41 buts en 40 matches cette saison et c’est la troisième saison qu’il dépasse la barre des 40 buts…». Les buts, Kylian Mbappé sait évidemment y faire et cela plaît forcément. Après sa performance de ce mardi, la presse anglaise a aussi souligné sa capacité, à la manière de Cristiano Ronaldo sur sa fin de carrière, à marquer même quand il semble être trop discret dans le jeu. «Le doublé de Kylian Mbappé a propulsé le PSG en demi-finale alors que Barcelone implosait. La superstar française ne sera plus là cet été, mais elle pourrait encore leur offrir une première Ligue des champions» titre The Sun.

La suite après cette publicité

«Le doublé tardif de Kylian Mbappe permet au PSG de réaliser un retour époustouflant pour filer en demi-finale de la Ligue des champions. Mbappé a été mortel quand il le fallait» a écrit le Daily Mail alors que le Guardian parle surtout d’un «Mbappé qui scelle une victoire sauvage du PSG». Du côté de l’Italie, on a également suivi de loin la performance de Kylian Mbappé. Et l’analyse est la même : KM7 choque par sa capacité à inverser la tendance. «Le retournement de situation pour Kylian Mbappé» placarde la Gazzetta Dello Sport. «Super Mbappé. Il s’est transformé pour inscrire un doublé et devenir le meilleur buteur de cette saison en C1. Hier, face au Barça, il avait aussi la chemise blanche et ce n’était même pas sa meilleure soirée.» Après sa prestation de ce mardi soir, Kylian Mbappé ne m’arrivera pas à mettre tout le monde d’accord mais il confirme bien que même lorsqu’il peut paraître moins bien, il reste bien trop redoutable pour les défenses adverses. Et l’Europe semble se demander désormais, si cette année n’est pas la bonne pour Mbappé…