OL-OM : les grands débuts de Luis Henrique ?

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais accueille l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Il se pourrait que Luis Henrique, qui a marqué lors de son premier entraînement ce mardi avec l'OM, soit dans le groupe phocéen. C'est en tout cas ce que veut le joueur et ce qu'a expliqué André Villas-Boas.

« Oui on va voir. C'est une semaine plutôt longue pour travailler, juste avant la trêve. C'est une possibilité, s'il travaille bien (qu'il soit dans le groupe, ndlr). Aujourd'hui il a bien fait, il y a de la concurrence. On a beaucoup d'options maintenant et ça entre plus dans la compétition entre les joueurs. C'est parfaitement possible qu'il soit là dimanche », a lâché l'entraîneur portugais.