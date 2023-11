Espagne : Lamine Yamal peut jouer pour le Maroc à une condition

À 16 ans, Lamine Jamal était courtisé par l’Espagne et le Maroc. Finalement, le jeune attaquant du FC Barcelone a choisi de revêtir le maillot de la Roja. Buteur hier contre Chypre, l’international espagnol (3 sélections, 2 buts) aurait quand même encore la possibilité de jouer sous le maillot marocain selon Albert Luque.

« Si Lamine veut jouer pour le Maroc, il devrait ne plus être appelé avec l’Espagne pendant trois ans. Donc quand il vient avec nous, c’est qu’il en a les capacités et le coach veut qu’il vienne. On est très tranquille avec ça. Il est très content de jouer avec l’Espagne », a déclaré le directeur sportif de la Roja au Chiringuito.