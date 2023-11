Espagne : Florentino Pérez et Joan Laporta démissionnent de la fédération

Ce jeudi, la presse espagnole dévoile une information de taille. En effet, La Razon et Estadio Deportivo expliquent que Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Joan Laporta, président du FC Barcelone, ont envoyé une lettre à la fédération espagnole de football (RFEF) dans laquelle ils annoncent quitter leurs postes au sein du conseil d’administration.

La suite après cette publicité

Ils ont expliqué ne pas vouloir « interférer dans le processus électoral que l’entité fédérative doit entamer ». Pérez, qui était en poste depuis l’arrivée de Luis Rubiales en 2018, et Laporta, qui a intégré le CA en 2021, étaient très importants aux yeux de la RFEF pour gérer tout ce qui concerne les relations avec les autres organisations dont la FIFA et l’UEFA. La fédération, actuellement dirigée par Pedro Rocha (intérim) ne bénéficiera donc plus de la présence des deux hommes.