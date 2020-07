Real Madrid : le divorce est consommé entre Zinedine Zidane et James Rodriguez

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont souvent relayé les images les plus marquantes de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'une d'elles a d'ailleurs été le but somptueux inscrit par James Rodriguez en huitième de finale contre l’Uruguay. Une réalisation qui avait d’ailleurs été élue plus beau but de la compétition. Un moment magique pour le milieu offensif des Cafeteros, qui avait ensuite terminé meilleur buteur du tournoi avant de débarquer en grandes pompes au Real Madrid.

Âgé à cette époque de 23 ans, l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco avait pleinement profité de l’effet Coupe du Monde pour convaincre la Casa Blanca de mettre 80 M€ sur la table pour s’attacher ses services. Six ans plus tard, l’histoire d’amour entre les deux parties est en train de se terminer bien tristement. Car entre James et son entraîneur, Zinedine Zidane, le courant ne passe plus. Pour la deuxième fois consécutive, l’international colombien (76 sélections, 22 buts) n’a pas été appelé par son coach.

Ça ne fonctionne pas entre James et Zidane

Ce soir, pas de James donc sur le banc contre Alavés (22h, à suivre sur notre live commenté). Bien avant que le groupe merengue ne soit communiqué, ZZ avait été lancé par les journalistes espagnols sur ce thème, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match. Et comme le champion du monde 1998 sait si bien le faire, il a fait de la langue de bois. « Vous savez ce qu’il s’est passé, il n’y a rien de plus. Ce qu’on pense et ce qu’on se dit, ça reste dans le vestiaire. Vous allez avoir la liste et c’est tout. Tous les joueurs sont ici pour s’entraîner et nous devons aller de l’avant. »

Mais d’après Marca, si Zidane refuse de l’officialiser, son divorce avec James est bien consommé. Le quotidien rappelle que le natif de Cucuta avait lui-même demandé à partir en 2017 (prêté deux ans au Bayern Munich), lassé de ne pas être davantage considéré par son entraîneur. De retour dans la capitale espagnole cette saison, le numéro 16 n’a donc pas été surpris du traitement reçu. Utilisé à seulement huit reprises en Liga, James aurait lui-même demandé à ne pas être appelé pour les derniers matches du Real. Sous contrat jusqu’en 2021, le Colombien avait failli rejoindre l’Atlético de Madrid durant l’été 2019 avant que tout ne tombe à l’eau. Mais cet été, difficile de ne pas le voir plier bagage.