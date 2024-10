Israël - France : les compositions officielles

L’équipe de France est de retour. Sans Kylian Mbappé, absent de ce rassemblement, et Antoine Griezmann, néo-retraité international, les Bleus affrontent Israël, à Budapest, à l’occasion de la 3ème journée de la Ligue des nations (coup d’envoi 20h45, un match à suivre en direct sur FM). Battus en septembre par l’Italie (1-3) et victorieux ensuite de la Belgique (2-0), les hommes de Deschamps ont déjà grillé un joker dans la compétition alors que les Israéliens, qui « reçoivent » sur terrain neutre en raison du contexte géopolitique international, ont perdu les deux premiers matches.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps, également privé de Kanté sur ce rassemblement, reste fidèle à son 4-2-3-1 avec Olise en soutien de Kolo Muani avec Dembélé et Nkunku dans les couloirs. Tchouaméni, promu capitaine, est aligné dans l’entrejeu avec Camavinga. Derrière, c’est du classique avec devant Maignan un quatuor composé de Koundé, Konaté, Saliba et Théo Hernandez. Côté Israélien, le sélectionneur Ben Shimon opte pour un 3-5-2 avec une grande majorité de joueurs qui évoluent au Maccabi Tel Aviv. Gloukh, milieu très prometteur de Salzbourg, est aligné dans l’entrejeu. Annoncés titulaires, le milieu de terrain Peretz et l’attaquant de l’Union Saint Gilloise Halaili débutent sur le banc.

Les compositions officielles :

Israël : Glazer – Nachmias, Baltaxa, Feingold – Abada, Abu Fani, Gandelman, Haziza, Gloukh – Baribo, Jaber.

France : Maignan – Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez – Tchouaméni, Camavinga – Dembélé, Olise, Nkunku – Kolo Muani.