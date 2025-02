Barça : la nouvelle clause libératoire étonnante de Pau Cubarsi

Ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Pau Cubarsi. Le jeune défenseur central espagnol a ainsi paraphé un nouveau bail avec son club formateur, avec qui il est lié jusqu’en 2029. Une de plus pour le Barça, qui a récemment annoncé les prolongations de Pedri, Gavi et Ronald Araujo, et devrait en faire de même rapidement avec Iñigo Martinez.

Seulement, Cubarsi va avoir une clause libératoire plus basse que ses coéquipiers. Si le Barça met désormais des clauses libératoires à 1 milliard d’euros lors de chaque nouveau contrat, celle du défenseur ne sera "que" de 500 millions d’euros comme l’indique Sport. Le Barça estime ainsi que c’est suffisant pour éloigner tout club potentiellement intéressé.