Sunderland pousse pour Chuba Akpom

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Ajax Amsterdam, Chuba Akpom pourrait voguer vers de nouveaux horizons lors de ce mercato hivernal. En effet, si Lille et Lens ont manifesté un intérêt pour l’attaquant de 29 ans au cours des dernières semaines, un autre courtisan est plus que jamais dans la course.

Selon nos dernières informations, Sunderland, actuellement 4e de Championship, pousse pour s’offrir l’ancien international espoirs anglais. Natif de Londres, le droitier d’1m83 a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison.