Francfort a coché trois noms pour remplacer Omar Marmoush

Cet hiver, Francfort pourrait bien perdre son attaquant star Omar Marmoush. Alors que l’attaquant égyptien est de plus en plus proche de Manchester City, Sky Sports affirme que l’actuel troisième de Bundesliga aurait coché trois noms pour potentiellement remplacer son avant-centre : Niclas Füllkrug, Arnaud Kalimuendo et Jonathan Burkardt.

La suite après cette publicité

Pour le premier cité, le média explique qu’il pourrait rester une cible estivale pour le club allemand, si sa signature n’était pas obtenue durant ce mois de janvier, tandis que pour l’autre attaquant allemand de cette short-list, Mayence souhaiterait attendre de recevoir des offres venues de Premier League, mais le joueur ne voudrait pas rejoindre l’Angleterre.