Le club de Ryan Reynolds va connaître une deuxième montée consécutive

Connaissez-vous le club de Wrexham ? Si la réponse est non, ce n’est pas grave car vous devez sûrement connaître Ryan Reynolds. Célébrité d’Hollywood à travers ses nombreux films dont les blockbusters Deadpool 1 et 2, l’acteur a, depuis quelques années, racheté le club gallois avec son ami Rob McElhenney, également star du grand écran.

Et alors que cette équipe, inconnue au bataillon il y a encore quelques saisons, a accédé à la célébrité via une série diffusée sur Disney+, le club était monté en League Two, la saison passée. Ce samedi, après un nouveau succès large face à Forest Green (6-0), Wrexham est allé chercher son ticket pour la troisième division anglaise. Un accomplissement de taille pour ce club qui commence à se faire un nom de l’autre côté de la Manche avec une deuxième montée en deux ans.