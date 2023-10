Les dettes folles du Barça avec d’autres clubs

La suite après cette publicité

Mercredi mouvementé en Catalogne. Plus tôt ce matin, on apprenait ainsi que Joan Laporta avait été mis en cause par la justice dans l’affaire Negreira. Dans le même temps, l’écurie catalane présentait ses résultats financiers de la saison dernière aux socios, avec des bénéfices nets de 300 millions d’euros notamment. Mais surtout, Eduard Romeu, vice-président du club, a confirmé que les Catalans doivent encore de l’argent.

«Personne ne cache que l’on doit encore 200 millions d’euros à des clubs pour le mercato,» a ainsi simplement lancé le dirigeant blaugrana. Des sommes qui vont donc encore peser lourd dans les comptes du Barça pour les années à venir, surtout que dans certains cas comme Coutinho ou Griezmann, les joueurs ont déjà fait leurs valises…