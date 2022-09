Brésil : Tite a une préférence pour sa succession

Adenor Leonardo Bacchi dit Tite (61 ans) préfèrerait voir un entraîneur brésilien à sa succession et non étranger. « C'est mon sentiment. Sur les cinq derniers champions du monde sud-américains, quatre sont brésiliens : moi, Paulo Autuori, Abel Braga et Felipão (...) Ce sont des professionnels identifiés à la culture du pays. C'est ma position. Mais je ne suis pas à l'aise pour indiquer des noms. » rapporte UOLSport.

Juninho Paulista, coordinateur du football de la CBF, a expliqué qu'aucune révélation ne sera faite avant la fin de la Coupe du monde. Tite est en poste depuis 2016 et cédera sa place après la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Il fut vainqueur de la Copa America en 2019 et finaliste en 2021 avec la Seleçao.