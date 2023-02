PSG : Jérôme Rothen allume Neymar

La suite après cette publicité

Mardi soir, le PSG s’est incliné 1 à 0 face au Bayern Munich en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle plusieurs joueurs parisiens sont passés à côté, à l’image de Neymar. Le Brésilien, qui est allé saluer les supporters après le match ce qu’il n’avait pas fait depuis très longtemps, a fait parler de lui hier. En effet, on a appris qu’il a participé à deux tournois de poker mercredi soir avant de finir dans un célèbre fast-food tard dans la soirée. Une attitude qui a fait jaser.

Sur RMC Sport, Jérôme Rothem a allumé l’international auriverde dans son émission "Rothen régale". «Ce n’est pas la première fois qu’il urine sur le club, les joueurs, ses dirigeants, son entraîneur, le staff médical… mais surtout sur tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Ça me désole de voir ça (…) Il ne veut pas comprendre les choses. Tu as beau le critiquer ou lui dire ce qui ne va pas, il ne veut rien entendre. Le problème, c’est que depuis qu’il est arrivé, personne au club ne lui a dit que ça ce n’est pas bien, ou que ça, ça ne va pas… Je le défendais depuis la reprise, parce qu’il n’avait pas fauté. Campos nous a dit sur 'Rothen s’enflamme’ qu’il était parfait jusqu’ici. Je veux bien le croire. Mais le problème, c’est ce qu’il montre ensuite sur le terrain.» Neymar est rhabillé pour l’hiver et pour toutes les autres saisons…

