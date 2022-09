EdF : Didier Deschamps prévient Giroud

Avec la blessure de Karim Benzema notamment, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud en équipe de France. L’attaquant de l’AC Milan n’est plus appelé par son sélectionneur depuis l’Euro. Et si le joueur de 36 ans explique depuis plusieurs mois être capable d’accepter ce statut de remplaçant au Mondial, DD n’est pas vraiment de cet avis.

«Ce qu'il vous dit ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, ce sont mes discussions avec lui. Les joueurs s'expriment. C'est comme ça depuis longtemps, entre dire et faire, il y a un parcours. Et c'est valable pour tout le monde, même moi. Ce n'est pas impossible, mais ça fera partie de mes réflexions dans un avenir proche. Il n'a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense. Je ne veux pas ouvrir le débat. Ce n'est pas spécifique à Giroud. Par le passé, j'ai eu des joueurs que je n'ai pas pris par rapport à ça (le nouveau statut en sélection). L'objectif de Giroud, il est là. Il devra continuer à être performant. Comme lui, comme pour les autres», a-t-il lancé en conférence de presse.