Mercato PSG : le LOSC fixe le prix de Leny Yoro

Le LOSC-PSG prévu le 17 décembre prochain pourrait revêtir un autre intérêt, derrière le volet purement sportif. En effet, comme nous vous l’avions révélé, le Paris Saint-Germain lorgne avec envie le défenseur central Leny Yoro, étincelant avec le LOSC depuis le début de saison. Supervisé à plusieurs reprises, le talentueux Français âgé de seulement 18 ans a tapé dans l’œil des recruteurs parisiens, et du conseiller sportif Luis Campos.

Ce dernier est surtout décidé à aller vite et à verrouiller ce transfert le plus tôt possible pour doubler la concurrence. Car concurrence il y a, dès qu’un jeune joueur brille au sein d’un club de L1. On parle ici de formations comme le Bayern Munich ou encore le Real Madrid qui veut faire de Yoro son nouveau Raphaël Varane. Pour prendre tout ce beau monde de court, Luis Campos sait ce qu’il a à faire.

Le PSG disposé à prêter le joueur

Il doit d’abord s’évertuer à se mettre d’accord avec le joueur et son entourage. Si des premiers contacts informels ont été noués, Campos doit rencontrer très prochainement Yoro et ses proches pour leur expliquer comment il compte intégrer le prodige lillois dans le projet PSG. Ensuite en proposant un plan clair et défini au joueur. Avec la possibilité donc de le prêter dans la foulée au LOSC pour finir la saison. Attaché aux Dogues qu’il a rejoints en 2017, mais natif de la région parisienne, Yoro aurait ainsi l’opportunité d’accumuler du temps de jeu, lui qui est déjà le joueur de 18 ans ou moins le plus utilisé au sein des 5 grands championnats européens.

Enfin, il faudra s’entendre avec le LOSC sur les conditions du transfert du joueur. Selon nos informations, le LOSC ne compte pas ouvrir les discussions à moins de 50 M€. Un tarif élevé, mais que le PSG serait prêt à mettre tant il est convaincu par le fait que l’international U21 tricolore représente l’avenir du football français et même mondial à son poste. Il faut dire que chacune de ses sorties suscite la curiosité des scouts, et de plus en plus de clubs se penchent sur son cas. D’autant qu’il présente des statistiques individuelles remarquables, en étant parmi les défenseurs en Europe qui gagnent le plus de duels aériens (devant Van Dijk par exemple) comme nous le rapporte Datascout.