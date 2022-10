L'OM en pince pour Mouctar Diakhaby !

Droit au but. En matière de mercato, Pablo Longoria est du genre à savoir ce qu'il veut. Le président de l'Olympique de Marseille l'a prouvé, il est un redoutable négociateur et aime réaliser de très jolis coups. Alors que le marché des transferts estival s'est refermé il y a un peu plus d'un mois, l'homme fort du club phocéen est déjà en train de préparer l'avenir et tenter d'avoir un coup d'avance. C'est en tout cas ce qu'affirme ce mardi Relevo.

La suite après cette publicité

Le média ibérique assure que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont très intéressés à l'idée de recruter Mouctar Diakhaby (25 ans). Le défenseur central, qui connaît bien la L1, évolue du côté du FC Valence depuis 2018. À l'époque, le joueur qui appartenait à l'Olympique Lyonnais avait été vendu 15 M€. Quatre ans plus tard, il pourrait donc partir libre puisque son contrat prend fin officiellement le 30 juin 2023. Une occasion sur laquelle compte donc bondir Pablo Longoria.

Longoria pense à Diakhaby

D'autant qu'il a des atouts dans sa manche. L'Espagnol a été l'un des principaux acteurs de la venue de Diakhaby au sein du club ché. Ce qui est forcément un avantage au moment d'échanger avec lui et son entourage. Et l'OM a des chances de conclure. En effet, Diakhaby veut prendre le temps de la réflexion concernant son avenir. Ce, alors que Valence lui a offert une prolongation de contrat. Gennaro Gattuso, qui est arrivé cet été sur le banc ibérique, compte beaucoup sur lui. Il estime qu'il est le capitaine de sa défense.

Apprécié au sein du club ché, où il a petit à petit convaincu après avoir été pas mal critiqué, le défenseur de 25 ans joue donc la montre. Il n'a pas encore reçu une offre de prolongation assez satisfaisante de la part de Valence et il souhaite aussi voir les possibilités qu'il peut avoir sur le marché en tant qu'agent libre. Relevo précise enfin que la possibilité d'obtenir un salaire plus important dans un pays où la fiscalité est moins contraignante qu'en Espagne fait aussi cogiter le clan Diakhaby. Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille ont donc une belle carte à jouer !