La date de l’officialisation de Mbappé est connue, l’Espagne met une pression monstrueuse au Barça

La fin du feuilleton Mbappé approche

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est acté. Enfin presque. Comme le placarde L’Equipe dans son édition du jour, c’est la «dernière ligne droite». Si le journal Marca assurait que le contrat était signé, le journal français précise ce mercredi que rien n’est encore fait, mais les négociations entre Mbappé et le Real Madrid sont bien engagées. Les derniers détails tournent autour des droits à l’image que l’attaquant français souhaite à son avantage. Depuis l’ère des Galactiques et de David Beckham, la Casa Blanca a instauré le partage des droits à 50-50. Mbappé veut plus, alors que son salaire sera nettement inférieur à ce qu’il touche au PSG. La question désormais est de savoir quand tout cela sera officiel. Et bien le Daily Express explique qu’il est entendu que l’officialisation de ce transfert historique ne sera confirmée que lorsqu’il sera impossible pour le PSG et le Real de se rencontrer en Ligue des Champions. La probabilité que les deux formations se croisent existe et d’ailleurs ces derniers sont plutôt bien partis pour accéder au stade des quarts de finale.

Le Barça sous pression

Si l’Italie mène au point face à l’Espagne après la victoire de l’Inter face à l’Atlético de Madrid (1-0), le FC Barcelone a l’occasion de remettre la balle au centre. Car ce soir, c’est au tour de Naples et du Barça de s’affronter. Et le journal Sport placarde un message clair ce matin sur sa Une : « aujourd’hui, il n’y a aucune excuse », peut-on lire. Evidemment que la presse catalane est derrière son équipe à l’instar du Mundo Deportivo qui lâche des encouragements aux hommes de Xavi, mais le message est le suivant pour les Blaugranas, c’est tout pour la Ligue des Champions et rien d’autre ! Largués en championnat, les Catalans font désormais de la Coupe aux grandes oreilles l’ultime objectif de la saison.

Haaland en mode sauveur

Manchester City et Brentford s’affrontaient hier en match en retard de la 18e journée de Premier League. Les Cityzens ont mis le temps mais ont fini par venir à bout des Bees grâce à Erling Haaland, avec un petite victoire sur le score de 1-0. «Les yeux sont rivés sur le prix», placarde le Daily Mail ce mercredi matin. Sans De Bruyne, les hommes de Pep Guardiola ont manqué cruellement de créativité. C’est sur un coup du sort et une glissade de l’adversaire que le cyborg norvégien a délivré les siens dans les 20 dernières minutes. Un but qui fait quand même beaucoup de bien à Haaland, qu’on retrouve globalement sur la Une de tous les tabloïds anglais, comme vous pouvez le voir sur le Manchester Evening News ou encore le Daily Star. Grâce à ce succès, Manchester City passe devant Arsenal et revient à une petite unité du leader Liverpool. La lutte pour le titre promet d’être acharnée jusqu’au bout !