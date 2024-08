PSG : le Bayer Leverkusen va s’offrir Nordi Mukiele

A moins de quatre jours de la fin du mercato d’été, tous les clubs d’Europe se tiennent prêts à recevoir ou à envoyer des ultimes offres pour peaufiner leur effectif respectif. En France, le Paris Saint-Germain s’apprête à être attaqué de toutes parts notamment au sujet de ses indésirables. Si Milan Skrniar est en négociations avancées avec le club saoudien d’Al Nassr, un autre joueur est sur le départ et il se nomme Nordi Mukiele. Alors qu’il a été très peu utilisé par Luis Enrique la saison passée, le mariage semble n’avoir jamais pris entre le joueur français et l’entraîneur espagnol.

Dans le sens des départs, le club parisien est sur le point de boucler la vente de Manuel Ugarte à Manchester United mais aussi de Hugo Ekitiké. Sans oublier les nombreux joueurs déjà envoyés en prêt : Gabriel Moscardo à Reims, Cher Ndour à Besiktas, Lucas Lavallée à Aubagne, Renato Sanches à Benfica, Noha Lemina à Annecy, alors que Ilyes Housni va renforcer les rangs du Havre. Beaucoup de joueurs en fin de contrat ont également plié bagages notamment Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Edouard Michut et bien évidemment Kylian Mbappé.

Le Bayer a dragué Mukiele

Comme révélé en exclusivité par nos confrères de L’Equipe, Nordi Mukiele est en partance pour le Bayer Leverkusen. Et selon nos informations, la transaction est bel et bien avancée entre le défenseur français et le club allemand. Son départ va prendre la forme d’un prêt sans option d’achat. L’ancien joueur de Leipzig a été séduit par le projet de Xabi Alonso et a décidé de choisir le pensionnaire de Bundesliga, alors qu’une offre existait - notamment en provenance d’Italie, d’un club top 5 plus précisément.

Les échanges entre Mukiele et l’entraîneur espagnol ont été fructueux ces derniers jours. En effet, Xabi Alonso voudrait utiliser le natif de Montreuil à différentes positions et dans des rôles variés. Nordi Mukiele est attendu à Leverkusen dès demain pour passer les traditionnels examens médicaux avant de boucler les derniers détails. Deux ans après son départ du RB Leipzig, Mukiele va donc signer son grand retour en Bundesliga, un championnat qu’il connaît bien et où il a performé. Un départ de plus est donc acté pour le PSG.