Un joueur suspendu 30 ans après avoir agressé un arbitre !

Depuis plusieurs années maintenant, le football amateur est gangrené par de multiples agressions envers les arbitres. Le mois dernier, de graves incidents avaient eu lieu d’un match de D4 entre Brezolles et Cherisy. L’arbitre bénévole de la rencontre avait été frappé violemment par un joueur lors du match et avait eu la clavicule et le coude fracturés. Il avait eu 20 jours d’ITT.

Après cette violente agression, une plainte avait été déposée et le District d’Eure-Loir s’est porté partie civile dans cette affaire. La commission de discipline a décidé de taper très fort dans cette histoire puisque le joueur a été sanctionné de 30 ans de suspension pour « acte de brutalité envers un officiel occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours ». Trois autres joueurs de l’équipe de Cherisy ont été suspendus cinq ans pour « actes de brutalité et de barbarie constatés par certificats médicaux ».

