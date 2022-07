Supercoupe des Pays-Bas : le PSV domine l'Ajax au terme d'un match fou

Opposant le vainqueur du championnat, l'Ajax Amsterdam, et celui de la Coupe, le PSV Eindhoven, la Supercoupe des Pays-Bas nous a offert une rencontre absolument folle. Après une première période marquée par un but - face à son club formateur du PSV - de Steven Bergwijn (15e, 1-0) et un doublé de Guus Til aux 32e (1-1) et 45e+2 (1-2) minutes, les joueurs de Ruud van Nistelrooy rentraient aux vestiaires avec un précieux avantage.

La suite après cette publicité

Dès le début de la seconde période, Antony ramenait les siens à hauteur (54e, 2-2), avant que Cody Gakpo (65e, 2-3) et Guus Til pour le triplé donc(69e, 2-4) ne permettent au PSV de reprendre un confortable avantage. Mohammed Kudus a permis aux Ajacides de continuer à croire en une possible victoire (3-4, 72e), avant que Calvin Bassey, entré en jeu pour sa première avec le club amstellodamois, ne soit exclu pour une vilaine faute sur Saibari. Dans le temps additionnel, Xavi Simons venait s'offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs, entérinant la victoire du PSV Eindhoven.