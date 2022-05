OGC Nice : une première sanction prise après le chant contre Emiliano Sala

Une première sanction a finalement été prise. Lourdement critiqué par Christophe Galtier, le chant des Ultras niçois, qui ont lancé des insultes à l'encontre de l'ancien Nantais Emiliano Sala, décédé d'un accident d'avion en janvier 2019, sera sanctionné, comme l'a annoncé le club azuréen, par la voix de son président Jean-Pierre Rivère, ce vendredi.

La suite après cette publicité

«Face à l’intolérable, quelles sont les mesures à notre disposition, fermer toute une tribune ? Punir plus de 5.000 personnes sans distinction ? C’est injuste et inefficace. Notre volonté est que seuls les fauteurs de trouble identifiés soient sanctionnés, est-il d'abord expliqué. Le 'Capo' qui animait la tribune mercredi s’est ainsi vu signifier une interdiction commerciale de stade par le club. Elle prend effet dès ce week-end. Ce travail en profondeur se poursuivra dans les prochains jours, notamment au fil de l’instruction menée par nos services et les autorités suite aux plaintes déposées», précise l'OGC Nice.