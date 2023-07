Inter : Manchester United dégaine une première offre pour André Onana

André Onana n’est pas étranger à la très bonne saison de l’Inter notamment en Ligue des Champions. Le gardien camerounais a été l’un des piliers de l’équipe dirigée par Simone Inzaghi. C’est donc fort logiquement que son nom revient avec insistance lors de ce mercato estival. Manchester United a d’ailleurs fait de son recrutement l’un de ses priorités.

Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de The Athletic, Manchester United a fait une première offre de 45 millions d’euros (38,6 millions de livres sterling) pour André Onana. Alors que le club de Serie A réclame plus de 60 millions d’euros pour laisser filer son gardien, les dirigeants de l’Inter auraient refusé l’offre des Red Devils même si un compromis devrait être trouvé, selon Relevo. Affaire à suivre donc…

