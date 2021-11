OL-OM : le match va reprendre

Soulagement ou stupeur ? La décision ne manquera pas de diviser les amoureux du ballon rond en France au cours des prochaines heures, mais, en attendant, le match entre l'OL et l'OM, arrêté après 2 minutes de jeu en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet (34 ans), va bel et bien pouvoir reprendre. Le speaker du Groupama Stadium vient d'annoncer la nouvelle aux spectateurs, qui ont immédiatement sauté de joie, après plus d'une heure d'interruption.

« Le match va reprendre mais l'info, c'est qu'au moindre incident, le match sera arrêté définitivement. C'était un acte isolé. La personne a été interpellée mais le match sera arrêté définitivement. Le club attend de vous que le match se passe dans les conditions nécessaires. Il doit être festif, encouragez les joueurs. Merci à tous de respecter cette consigne. C'était un acte isolé, maintenant, place au football et au jeu », a ainsi expliqué le speaker aux personnes présentes à Décines ce dimanche pour assister à ce qui devait être un véritable spectacle, sur le terrain, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1.