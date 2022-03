OL - Rennes : les compositions sont là

La 28e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Léo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Emerson Palmieri. Le double pivot est assuré par Maxence Caqueret et Tanguy Ndombélé. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi.

La suite après cette publicité

De son côté, Rennes mise sur un 4-3-3 dans lequel Alfred Gomis officie comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Adrien Truffert se retrouvent en défense. Baptiste Santamaria prend place en sentinelle auprès de Lovro Majer et Jonas Martin. Enfin, Gaëtan Laborde est accompagné en attaque par Benjamin Bourigeaud et Marin Terrier.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes – Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson – Caqueret, Ndombélé – Faivre, Paqueta, Toko Ekambi – Dembélé

Stade Rennais : Gomis – Traoré, Omari, Aguerd, Truffert – Martin, Santamaria, Majer – Bourigeaud, Laborde, Terrier