Al-Ittihad-AGMK : les compositions sont tombées

La Ligue des Champions Asiatique débute ce soir avec un match entre les Saoudiens d’Al-Ittihad et les Ouzbeks d’AGMK. A domicile, Al-Ittihad s’établit dans un 3-4-3 avec Abdullah Al-Muaiouf dans les cages. Il est situé derrière Ahmed Sharahil, Omar Hawsawi et Hassan Kadesh. Les rôles de pistons sont tenus par Muhannad Al-Shanqiti et Ahmed Bamasud. N’Golo Kanté et Fabinho se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Romarinho et Haroune Camara prennent les couloirs alors que la pointe de l’attaque est tenue par Abderrazak Hamedallah. Karim Benzema et Jota sont absents tandis que Luiz Felipe débute sur le banc.

De son côté, l’AGMK s’articule dans un 4-4-2 avec Botirali Ergashev comme dernier rempart. Devant lui, Sardor Rakhmanov, Islom Tukhtakhujaev, Anzur Ismailov et Shohruh Gadoev constituent la défense. Le double pivot est assuré par Mirjamol Kosimov et Dilshodbek Akhmadaliev tandis que Sanjar Tursunov et Khurshid Giyosov prennent les couloirs. Enfin Ruben Sanchez et Martin Boakye sont associés devant.

Les compositions

Al-Ittihad: Al-Muaiouf - Sharahil, Hawsawi, Kadesh - Al-Shanqiti, Kanté, Fabinho, Bamasud - Romarinho, Hamedallah, Camara

AGMK : Ergashev - Rakhmanov, Tukhtakhujaev, Ismailov, Gadoev - Tursunov, Kosimov, Akhmadaliev, Giyosov - Sanchez, Boakye