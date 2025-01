Gambardella : le PSG éliminé par la Maladrerie dès les 32es de finale

34 ans que le PSG n’a plus triomphé en Coupe Gambardella, et l’attente va encore devoir se prolonger. Confrontés au club caennais de la Maladrerie (R1) ce dimanche, les Titis parisiens ont été emmenés jusqu’au cruel exercice des tirs au but, avant de s’y incliner (5-4 t.a.b). Avant ça, les deux formations n’avaient pas été en mesure de se départager, et Paris avait même concédé l’ouverture du score avant la pause par Arthur Vignaud (44e, 1-0).

Revenus avec d’autres intentions en seconde période, les joueurs de Thomas Leyssales ont trouvé les ressources pour égaliser grâce à Ibrahima Diaby (48e, 1-1), mais l’irréparable a été commis lors des tirs au but avec trois tentatives ratées malgré deux arrêts du portier parisien. Pour le club de la Maladrerie, cette qualification face au PSG en 32es de finale est un véritable exploit, a priori le plus grand de l’histoire du club.