Ligue 1 : Jean-Louis Gasset signe son premier succès avec Montpellier, Toulouse enfonce Rennes

La Ligue 1 continue de nous divertir chaque semaine. Ce week-end, la 11e journée du championnat nous a offert son lot de résultats assez surprenants. Et alors que cette journée va se terminer par un alléchant derby entre l’OL et l’ASSE ce soir à Lyon (20h45), le multiplex de 17h allait nous faire patienter jusqu’à ce rendez-vous. Durant ce multiplex, Montpellier jouait gros. Lanterne rouge de l’élite, le MHSC avait besoin d’une victoire impérative pour entretenir ses rêves de maintien. Face à eux, un Brest héroïque en Ligue des Champions, mais brinquebalant en Ligue 1 se présentait. Et malgré leur dynamique négative, les Montpelliérains ont rapidement emballé le match. Dès la 6e minute de jeu, Arnaud Nordin a transformé un penalty qui leur a logiquement été accordé (1-0, 6e).

La suite après cette publicité

Pas rassasiés, les coéquipiers de l’ancien Stéphanois ont doublé la mise quelques minutes plus tard grâce à un beau coup-franc de Wahbi Khazri (2-0, 12e). Malgré plusieurs opportunités bretonnes (19e, 25e, 33e), Montpellier tenait bon et était même proche d’inscrire un troisième but dans un premier acte plaisant (29e, 34e). Au retour des vestiaires, les locaux ont tenu bon. Malgré la réduction de l’écart rapide de l’ancien protégé de la Mosson Jonas Martin (2-1, 50e), le MHSC ne s’est pas bridé et Arnaud Nordin a même raté un deuxième penalty face à un Bizot qui prenait donc sa revanche (59e). En fin de rencontre, Tanguy Coulibaly a même scellé la belle victoire de Montpellier (3-1, 84e). Avec ce premier succès de l’ère Jean-Louis Gasset, le MHSC sort de la grisaille, mais reste dernier de Ligue 1 pour l’instant. De son côté, Brest manque une belle opportunité de se rapprocher des places européennes et confirme qu’il a deux visages cette saison.

Toulouse domine Rennes, Reims retrouve le sourire

Dans le même temps, Rennes recevait Toulouse. En difficulté cette saison et avec l’intérimaire Sébastien Tambouret sur son banc en attendant Jorge Sampaoli, le club breton se devait de l’emporter pour se donner un peu d’air. Problème, face à un TFC remonté à bloc, le club breton n’a pas existé ce dimanche. Après une première alerte de Joshua King (11e), le buteur norvégien a finalement ouvert le score pour les Violets (14e). Touchés par leur situation, les Rennais n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau et Toulouse a même inscrit un deuxième but grâce à la maladresse de Baptiste Santamaria qui a trompé son gardien après un coup de billard (0-2, 23e). Malgré une réaction timide en seconde période et un but de Ludovic Blas refusé (51e), Rennes s’est donc enfoncé dans la crise et profitera de la trêve internationale pour travailler sur un plan de réhabilitation et sortir d’une 13e place gênante. Toulouse fait la bonne opération et grimpe à la 10e place.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 7 Reims 17 11 +4 5 2 4 19 15 8 Lens 17 11 +3 4 5 2 12 9 9 Auxerre 16 11 +1 5 1 5 20 19 10 Toulouse 15 11 +2 4 3 4 13 11 11 Strasbourg 13 11 -2 3 4 4 20 22 12 Brest 13 11 -5 4 1 6 14 19 13 Rennes 11 11 -5 3 2 6 13 18 14 Nantes 10 11 -3 2 4 5 14 17 Voir le classement complet

Pour finir, la dernière rencontre de ce multiplex avait lieu au Havre. En difficulté cette saison, les Normands recevaient un Stade de Reims qui oscille entre le bon et le moins bon depuis le début de saison. Finalement, le retour de Luka Elsner au stade Océane aura été une franche réussite avec la belle victoire de Reims en terres havraises. Alors qu’Oumar Diakité a ouvert le score (15e), Keito Nakamura a doublé la mise quelques minutes plus tard (0-2, 21e). Peu avant l’heure de jeu, son acolyte japonais Junya Ito a corsé l’addition pour des Havrais qui n’y arrivent toujours pas (0-3, 57e). Avec cette belle victoire, Reims grimpe à la 6e place et enfonce Le Havre, 17e.

Les résultats du multiplex de 17h :

Montpellier 3 - 1 Brest : Nordin (6e, sp), Khazri (12e) et Coulibaly (84e) / Martin (50e)

Rennes 0 - 2 Toulouse : King (14e) et Dønnum (23e)

Le Havre 0 - 3 Reims : Diakité (15e), Nakamura (21e) et Ito (57e)