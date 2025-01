Real Madrid : Ancelotti explique la métamorphose de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé retrouve de sa superbe. Auteur d’une belle ouverture du score contre Barcelone, puis grâce à un joli rush contre le Celta de Vigo mercredi (5-2), l’international français (86 sélections, 48 buts) retrouve peu à peu son meilleur niveau après une période d’adaptation plutôt compliquée lors de son arrivée chez les Merengues.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, son manager, Carlo Ancelotti, a expliqué les raisons de sa bonne forme : «chaque jour qui passe, il cherche à se mettre en avant. Il a changé d’attitude en dehors du terrain, à l’entraînement. Il est calme et humble et son rôle sur le terrain s’est accru. Il montre un niveau très élevé et aide ses coéquipiers. La période d’adaptation est terminée, je l’ai dit il y a un mois, j’ai le sentiment qu’il s’améliore de jour en jour», a-t-il lâché.