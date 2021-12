Serie A : la Sampdoria enfonce un peu plus le Genoa d'Andriy Chevtchenko

En ouverture de la 17ème journée de Serie A, la Sampdoria (15e, 15 pts) se déplaçait sur la pelouse du Genoa (18e, 10 pts) ce vendredi à 20h45. En grande difficulté depuis le début de saison, les locaux, auteurs d'une seule petite victoire et désormais entraînés par Andriy Chevtchenko, restaient sur deux revers de suite contre l'AC Milan (0-3) et la Juventus (0-2). Dynamique tout aussi négative sur les deux dernières rencontres pour la Samp', piégée contre la Lazio (1-3) et à la Fiorentina (1-3), mais qui pouvait se donner un peu d'air sur la zone rouge en cas de victoire.

Une rencontre que les hommes de Roberto D'Aversa débutaient idéalement grâce à Manolo Gabbiadini, déjà buteur à deux reprises en Serie A, qui ouvrait rapidement le score (0-1, 7e). Globalement dominateurs à l'image de ce poteau touché, les visiteurs aggravés même la marque juste après la pause par l'intermédiaire de Francesco Caputo (0-2, 49e). Dans la continuité, Manolo Gabbiadini s'offrait un doublé et permettait à la Samp de prendre le large (0-3, 67e). Entré en jeu peu avant l'heure de jeu, Mattia Destro réduisait bien l'écart pour le Genoa (1-3, 78e) mais les hommes d'Andriy Chevtchenko s'inclinaient une troisième fois de suite. Avec ce succès (3-1), la Sampdoria se retrouve provisoirement 14e. Le Genoa reste englué à une dangereuse 18e place.

