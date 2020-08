Le Barça refuse de laisser entrer Arthur au Camp Nou !

Une information pour le moins surprenante vient de sortir dans les médias. Comme nous l’apprend Marca, le nouveau milieu de terrain de la Juventus et désormais ancien du FC Barcelone a fait l’objet d’une scène assez cocasse il y a de cela une heure. Résidant toujours dans la ville catalane, le Brésilien s’est présenté une heure et demie avant le coup d’envoi du match Barcelone – Naples et pensait pouvoir y assister en tribune tranquillement.

Mais il en a été tout autre. Le club n’a selon le média espagnol pas prévu d’accueillir le footballeur au stade ce soir et ce dernier s’est donc vu refuser l’accès, devant quitter le stade alors qu’il n’avait pas été prévenu par son club. Une drôle de scène qui n’a néanmoins pas dû faire plaisir à l’intéressé.