CdM 2022, Portugal : les stupéfiantes confessions de Fernando Santos après sa brouille avec Cristiano Ronaldo

«On ne parle plus… Je ne sais pas quel jour c’était… On ne parle pas depuis le Qatar.» Fernando Santos en a gros sur le cœur. Presqu’un an après avoir quitté son poste de sélectionneur du Portugal qu’il occupait depuis 2014, l’homme de 69 ans s’est enfin exprimé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo. Autrefois très proches, les deux hommes ne se parlent plus du tout depuis la Coupe du monde au Qatar où l’aîné a osé mettre le cadet sur le banc à partir des 8es de finale. Un affront que la star n’a visiblement jamais digéré. «J’ai pris une décision tactique au Qatar», se défend encore aujourd’hui Fernando Santos dans un long entretien accordé à A Bola, qui est en train de faire le tour du pays.

Retour en arrière, en décembre 2022. La Seleção vient de se qualifier pour le second tour du Mondial mais sa défaite contre la Corée du Sud (2-1) lors du troisième et dernier match de poule jette un trouble. Le collectif ne rassure pas et de nombreux observateurs voient bien qu’il y a un problème autour de Ronaldo. Capitaine et buteur lors du premier match contre le Ghana, celui qui est alors sans contrat (il a résilié avec Manchester United le 22 novembre) joue à contretemps avec ses partenaires. À 37 ans, il est peut-être temps de lui offrir un autre rôle dans l’équipe et offrir du temps de jeu à des éléments plus dynamiques, plus travailleurs. La décision est prise. Contre la Suisse, c’est Gonçalo Ramos qui débutera et pas CR7.

«C’était une décision tactique»

«Aujourd’hui, je prendrais la même décision. C’était une décision tactique. Je dois d’abord penser à l’équipe. Stratégiquement, j’ai pensé que c’était la meilleure décision. Avec mon staff technique, nous avions discuté de cette question, ce n’était pas une décision facile. Même pour des questions personnelles, d’amitié, c’était un énorme poids. C’est vrai. Mais j’avais une décision plus importante à prendre et je pensais que c’était mieux.» Un choix qui a donné raison au sélectionneur puisque le Portugal a étrillé la Nati 6-1, notamment grâce à un triplé de Ramos. Ronaldo a lui disputé le dernier quart d’heure mais sa colère froide et le choc d’être remplaçant font aussi la une des médias portugais.

Surtout, Santos n’a plus vraiment de raison de changer son équipe qui gagne. Face au Maroc en quart de finale, il aligne les mêmes hommes (seul Ruben Neves remplace William Carvalho devant la défense) mais cette fois, le trio Bruno Fernandes-João Félix-Gonçalo Ramos bloque. Mené d’un but à la pause suite à une mauvaise sortie de Diogo Costa sur En-Nesyri, le sélectionneur fait entrer le quintuple Ballon d’Or dès la 51e minute à la place de Neves. D’abord associé à Ramos, puis à Félix, le futur joueur d’Al-Nassr n’a jamais vraiment pesé, si ce n’est sur une frappe en fin de match. Éliminé, il quitte le terrain les yeux pleins de larmes, disant probablement adieu et pour toujours à son rêve de devenir champion du monde.

«Je suis triste»

Depuis, Ronaldo n’a plus jamais reparlé à Santos, brisant ainsi une amitié, une relation presque fusionnelle de 20 ans, et au grand dam de l’éphémère sélectionneur de la Pologne. «C’est vrai que le jour du match (contre la Suisse, ndlr), quand je suis allé lui expliquer qu’il n’allait pas jouer et pourquoi il n’allait pas jouer, il n’a pas compris. Mais je comprends sa réaction ! J’ai déjà expliqué que cette période était très anxiogène pour lui, je comprends car pour lui c’est un ami qui le met de côté. Pour ma part, la relation est la même et je le considère toujours comme un fils ou un petit frère. Le jour où le téléphone sonne, il sait que je serai là. C’est garanti. Je sais que ça fait mal, mais c’est la vie.» Pour autant, Fernando Santos croit en la réconciliation.

«Je pense qu’un jour nous nous reverrons, nous nous dirons : "Nous avons toujours eu cette relation", prophétise le champion d’Europe 2016. Il n’y a aucun regret de ma part. Je comprends qu’il ait été blessé et qu’il l’est peut-être encore. Mais la relation que nous avons eue n’est pas n’importe quelle relation. Une chose que j’ai toujours dite aux joueurs et que j’ai toujours faite, c’est que je sépare très bien le côté professionnel du personnel. Ma relation avec Cristiano n’a pas changé du tout. J’espère qu’un jour la situation actuelle changera. Si cela n’arrive pas, je suis patient. Je suis triste, mais je suis prêt…» Le message est passé. Sera-t-il entendu par le natif de Funchal ? Le téléphone de Fernando Santos n’attend que cela…