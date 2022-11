France U21 - Norvège U21 : les compositions sont tombées

En pleine préparation à quelques mois de l'Euro U21, la France reçoit à Caen la Norvège. A domicile, les Bleuets optent pour un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Pierre Kalulu, Mohamed Simakan, Benoît Badiashile et Adrien Truffert. Le double pivot est assuré par Maxence Caqueret et Manu Koné. Seul en pointe, Arnaud Kalimuendo est soutenu par Amine Adli, Michael Olise et Amine Gouiri.

De son côté, la Norvège opte pour un 4-4-2 avec Kristoffer Klaesson comme dernier rempart. Devant lui, Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Martin Ole Kolskogen et Warren Kamanzi forment la défense. Au milieu de terrain, on retrouve Christos Zafeiris et Kristian Arnstad alors que Johan Hove et Emil Konradsen Ceide occupent les ailes. Devant, Noah Jean Holm et Erik Botheim sont associés en attaque.

Les compositions

France U21 : Chevalier - Kalulu, Simakan, Badiashile, Truffert - Caqueret, Koné - Adli, Olise, Gouiri - Kalimuendo

Norvège U21 : Klaesson - Sebulonsen, Heggheim, Kolskogen, Kamanzi - Hove, Zafeiris, Arnstad, Konradsen Ceide - Holm, Botheim