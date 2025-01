Hachim Mastour retourne en Italie et va reprendre ses études

Transféré au Maroc il y a quelques saisons dans l’optique de retrouver du plaisir sur les terrains et se relancer, l’ancien grand espoir Hachim Mastour (26 ans) était passé de la D2 marocaine à la D1 en quittant le club de Zemamra pour l’US Touarga. Mais après 9 matches seulement, l’ancien joueur de l’AC Milan n’a pas vraiment convaincu et son club a décidé de s’en séparer.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, Hachim Mastour a confirmé son retour en Italie où il espère retrouver un club rapidement mais aussi reprendre ses études. «Maintenant, je suis à Reggio Emilia, ma ville. J’ai déménagé ici et je m’entraîne avec l’entraîneur Stefano Cellario. Je me prépare. Mon rêve est de faire mes preuves ici en Italie. J’avais des offres des Émirats arabes unis et d’Europe, mais je voulais rentrer chez moi. (…) Outre le football, je m’intéresse à l’administration des affaires et j’aimerais terminer mes études secondaires et éventuellement aller à l’université. J’ai commencé à étudier la comptabilité, mais j’ai dû arrêter parce qu’à dix-sept ans, j’étais footballeur professionnel à l’étranger, notamment pour le club espagnol de Malaga.»