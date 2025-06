Didier Deschamps surveille un joueur promu en Bundesliga

Un destin à la Jonathan Clauss pour Jean-Luc Dompé. A l’instar du latéral droit de Nice qui était passé de l’Arminia Bielefeld en D2 Allemande alors qu’il avait 27 ans en 2020 à la sélection française le 17 mars 2022, l’ailier d’Hambourg rêve toujours des Bleus. Alors qu’il a 29 ans, l’ancien de Valencienne et d’Amiens qui a beaucoup joué en Belgique (Saint Trond, Standard de Liège, Eupen, La Gantoise et Zulte Waregem) sort d’une saison pleine avec 9 buts et 14 passes décisives en 33 matches avec le HSV.

Participant pleinement à la promotion des siens en Bundesliga, il est dans le viseur de Didier Deschamps. C’est l’un des joueurs que nous recherchons encore et qui pourrait nous rejoindre. Mais nous avons aussi d’innombrables autres bons joueurs. Je le connais. Je sais où il est. C’est toujours agréable de faire une très bonne saison en deuxième division et d’être promu avec Hambourg a ainsi déclaré le sélectionneur français à Sport Bild. Jean-Luc Dompé compte 6 capes en équipe de France U20 sous les ordres de Francis Smerecki.