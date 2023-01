PSG : Keylor Navas, jusqu’à quand ça va durer ?

La suite après cette publicité

Lorsque Mauricio Pochettino entraînait le Paris Saint-Germain, il a souvent été reproché à l’Argentin de ne pas avoir tranché dès le départ entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, deux portiers au profil de « numéro un » que Leonardo lui a collé dans les pattes bien malgré lui. Et quand il l’a fait, ç’a été au pire moment. Titularisé lors du huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Donnarumma avait été marqué au fer rouge par sa prestation catastrophique du match retour à Madrid. Pas de quoi changer la donne. Bien au contraire.

Les mois ont passé, Christophe Galtier a succédé à Pochettino et le nouvel homme fort du PSG a immédiatement joué cartes sur table en confirmant l’Italien au rang de numéro 1. «Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio, je sais que Keylor travaille dur, qu’il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l’équipe s’il y avait un besoin, mais je suis content de ce que fait Gigio, ce qu’il apporte et sa présence. Il n’y aura pas de turnover à ce poste-là, je n’y ai jamais été favorable», a-t-il déclaré en septembre dernier.

Galtier a été clair dès le début…

Une décision dure à entendre pour Navas, mais qui a eu le mérite d’être claire dès le début de l’ère Galtier. Courtisé par le Napoli l’été dernier, mais finalement resté à Paris parce qu’il n’a pas réussi à se faire payer ses années de contrat restantes chez les Rouge et Bleu, le Costaricain n’a pas voulu faire de cadeaux au PSG. Conséquence : il touche toujours son confortable salaire (7 M€ annuels), mais il doit aujourd’hui prendre son mal en patience. Une posture difficile à tenir à long terme, même pour un certain Gianluigi Buffon. « Il doit souffrir. Je suis vraiment désolé de le voir systématiquement sur le banc », expliquait l’emblématique gardien italien en novembre dernier. Le même mois, alors qu’il se préparait à disputer la Coupe du Monde 2022 avec le Costa Rica, Navas finissait par exprimer publiquement son amertume vis-à-vis des choix de Galtier dans les colonnes d’El Pais.

« «Je n’ai pas joué, mais je me sens bien, je me sens tranquille. Mais je ne vais pas cacher la réalité : c’est toujours mieux de jouer, même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un Mondial. Je me suis très bien entraîné. Si je ne joue pas dans mon équipe (le PSG, ndlr), ce n’est pas à cause d’un manque de condition physique, d’une baisse de niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout ». Pendant ce temps-là, Donnarumma donnait du grain à moudre en affichant un visage loin d’être resplendissant. Le Transalpin a certes sorti quelques gros matches (face à Brest ou à Benfica), mais il reste perfectible et son jeu aérien donne encore des sueurs froides aux siens. Ce fut le cas au Parc face à la Juventus ou encore plus récemment à l’occasion de la réception de Strasbourg. Et hier, contre Lens, sa prestation n’a pas joué en sa faveur.

… mais Donnarumma n’est pas impérial

Impliqué sur l’ouverture du score nordiste, peu inspiré sur le deuxième but lensois, Donnarumma a également failli coûter un troisième but aux siens avec un jeu au pied hasardeux. Bref, autant d’éléments qui doivent renforcer la frustration d’un Navas trainant son spleen sur les réseaux sociaux. Deux jours avant le match PSG-Strasbourg, le gardien a ainsi commenté une vidéo d’entraînement postée par le PSG sur son compte Instagram. Une vidéo dans laquelle on voit sortir les joueurs franciliens des vestiaires. « J’ai cru m’être trompé et j’ai regardé la vidéo genre cinq fois pour voir si j’apparaissais et puis j’ai réalisé que non. » Le même jour, sa femme a également posté une photo d’elle et son mari pour faire taire les rumeurs selon lesquelles l’ancien merengue avait pris du poids pendant les fêtes.

Enfin, le joueur n’a pas manqué de rappeler sa situation au moment d’adresser ses vœux pour le passage à la nouvelle année. «Aujourd’hui se termine une année difficile, mais qui nous a aussi offert des moments inoubliables tant sur le plan personnel que professionnel. Nous commencerons 2023 avec beaucoup d’espoir et à la recherche de nouveaux défis !! Que Dieu vous bénisse et passez une bonne année à tous !! Dieu-Famille-Football» Lié au PSG jusqu’en 2024, le gardien âgé de 36 ans finira-t-il par sortir de sa morosité ? À Paris, difficile d’imaginer Galtier déloger Donnarumma de sa cage, à moins d’une catastrophe. Difficile aussi de penser que le PSG cherchera à s’en séparer dès cet hiver, en plein coeur de la saison, alors que le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich se profile à l’horizon. Sauf revirement de situation, Keylor Navas semble condamné à subir sa peine jusqu’à l’été 2023.