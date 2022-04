Bordeaux-ASSE : les compositions sont tombées

Affiche capitale entre deux clubs historiques en danger ce mercredi soir en Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux (19es) reçoivent l'AS Saint-Étienne (17e) à partir de 19h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Séparées de 4 points avant cette 33e journée, les deux équipes jouent très gros au Matmut Atlantique où une réaction bordelaise sera attendue après la claque subie à Lyon (1-6).

Privé de Hwang, Guion aligne un duo offensif composé de Mara et Niang avec Dilrosun en soutien. L'entraîneur girondin change presque tout puisque le milieu à trois sera formé par Lacoux, Onana et Ignatenko, Guilavogui glissant dans l'axe de la défense. Trois jours après son succès précieux contre Brest (2-1), Dupraz conserve la même structure et procède à un changement par ligne. Suspendu, Mangala cède sa place à Kolodziejczak alors que Thioub est remplacé par Trauco et Khazri par Nordin.

Les compositions :

Bordeaux : Poussin - Mangas, Ahmedhodzic, Guilavogui, Gregersen - Lacoux, Onana, Ignatenko - Dilrosun - Mara, Niang

Saint-Etienne : Bernardoni - Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé - Silva, Camara, Gourna, Trauco - Nordin, Boudebouz, Bouanga

