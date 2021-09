EdF : Deschamps réagit à l'idée d'un Mondial tous les deux ans

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce jeudi, au siège de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps n'a pas pu échapper à une question sur le projet de réforme de la Coupe du Monde souhaitée par la FIFA, à savoir instaurer un Mondial tous les deux ans. Le sélectionneur de l'équipe de France a donné son avis, entre sentiment et pragmatisme.

«Pour être le plus honnête, mon premier sentiment, de par ma première vie de joueur, c'est qu'on banalise la Coupe du Monde. Après si la majorité des intérêts des uns et des autres sont communs, ça peut passer, ou ça passera... Mais je pense que si ça passe, je ne serai plus concerné à ce moment-là», a-t-il lancé. C'est dit.