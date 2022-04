OL - Bordeaux : les compositions sont là

La 32e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec notamment un duel entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Julian Pollersbeck dans les cages derrière Malo Gusto, Damien Da Silva, Castello Lukeba et Henrique. Le double pivot est assuré par Thiago Mendes et Lucas Paqueta. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Tetê, Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi.

De son côté, le club au scapulaire s'articule en 5-2-1-2 ave Gaëtan Poussin comme dernier rempart. Devant lui, Tom Lacoux, Anel Ahmedhodzic, Abdel Medioub, Ricardo Mangas et Gidéon Mensah forment la défense. On retrouve Jean Onana et Josuha Guilavogui dans l'entrejeu. Yacine Adli est positionné en soutien de Hwang Ui-Jo et M'Baye Niang.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique - Paqueta, Aouar - Tetê, Faivre, Toko Ekambi - Dembélé

Girondins de Bordeaux : Poussin - Lacoux, Ahmedhodzic, Medioub, Mangas, Mensah - Onana, Guilavogui - Adli - Hwang, Niang

