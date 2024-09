Premier League : Manchester City domine Brentford, Liverpool coule face à Nottingham, Leicester rattrapé par Crystal Palace

Un après-midi agité en Angleterre. Pour son premier match depuis la trêve internationale, Manchester City s’est d’abord fait peur contre Brentford. Profitant d’un cafouillage entre Stones et Ederson, Yoanne Wissa est venu clouer au sol les Cityzens dès la 22e seconde de jeu grâce à un but de la tête dans les 6 mètres (1e, 0-1). Dans le dur en début de match, les hommes de Pep Guardiola ont progressivement repris le jeu à leur compte afin de revenir dans la partie grâce à une réalisation de Haaland, idéalement servi par De Bruyne pour inscrire le but de l’égalisation (19e, 1-1).

Une dizaine de minutes plus tard, rebelote pour le Norvégien. Sur un long dégagement d’Ederson, Haaland arrivait à partir seul au but en se débarrassant de Pinnock au milieu de terrain. Face au gardien, l’attaquant a piqué son ballon pour donner l’avantage aux siens (32e, 2-1). Sur sa lancée, Manchester City accentué la pression sur son adversaire, qui a tenté en vain de remettre en place le schéma de jeu gagnant du début de match. À la 76e minute de jeu, Savinho a même failli marquer le but du break. Malgré un très beau service de Gvardiol, le jeune Brésilien a finalement buté sur Flekken. Sans conséquence puisque l’essentiel a été assuré pour les Skyblues, à savoir conforter leur première place avec 12 points au compteur.

Liverpool dans le dur, Leicester rattrapé

Autre résultat important, la défaite de Liverpool face à Nottingham Forest (0-1). Peu inspirés, les hommes d’Arne Slot n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions en première période. Ce sera finalement Callum Hudson-Odoi qui viendra inscrire le premier but de la rencontre, en seconde période, avec une jolie frappe en dehors de la surface (72e, 0-1). Malgré une forte domination (68% de possession), les Reds n’auront pas réussi à revenir au score. Cette défaite met fin à une séduisante série de trois matchs sans défaite pour les coéquipiers de Mohamed Salah.

De son côté, Leicester a longtemps pensé pouvoir repartir avec les trois points face Crystal Palace. C’était sans compter sur Jean-Philippe Mateta. Buteur par deux fois (47e, 1-2 ; 92e, 2-2), l’attaquant français a permis à son club de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation. Enfin, Brighton qui aurait pu prendre la place de leader en cas de victoire, a finalement laissé passer sa chance face au promu Ipswich (0-0). Longtemps devant, Fulham a été accroché dans les ultimes instants du temps additionnel par West Ham, les deux équipes se quittant dos à dos (1-1).

Les résultats du multiplex