Monaco : la méthode Philippe Clement saluée par Roberto Martinez

Arrivé il y a quelques jours sur le banc de l’AS Monaco en provenance de Bruges, Philippe Clement a visiblement laissé un bon souvenir en Belgique. L’ancien international belge qui a remporté les trois derniers championnats de Belgique avec Genk (2019) et le Club de Bruges (2020 et 2021) a été salué ce dimanche dans les colonnes du journal l’Equipe par Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges . Le technicien espagnol a loué la méthode et le professionnalisme de l’entraineur de 47 ans.

« Je le connais depuis qu'il est adjoint à Bruges et on pouvait déjà voir qu'il était très brillant, sa connaissance du jeu était vraiment impressionnante. Mais la façon dont il s'est développé est encore plus impressionnante. Il est né pour entraîner. J'ai dirigé un séminaire qui regroupait des entraîneurs du pays, sur l'analyse de match avec de nouveaux moyens. Alors qu'il était champion en titre, Philippe est venu et était très investi. J'ai compris qu'il était spécial, toujours ouvert pour apprendre et faire évoluer sa méthode. » explique Martinez. Philippe Clemens n'a pas vraiment réussi ses grands débuts à Nantes (0-0), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, dimanche.