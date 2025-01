Le communiqué cinglant de l’OM après les banderoles déployées à Nice

En clôture de la 19e journée de Ligue 1, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille ont livré un joli spectacle avec une victoire 2-0 des Aiglons. Dans les tribunes en revanche, ce match n’a pas été irréprochable. L’arbitre Eric Wattellier a même été obligé d’arrêter le jeu momentanément à la 23e minute suite à des chants homophobes et sexistes qui sont descendus des tribunes. Une rencontre où plusieurs banderoles insultantes ont également été déployées vis-à-vis de Marseille, de l’OM mais aussi des joueurs, à l’instar de Neal Maupay.

Par le biais d’un communiqué, l’OM s’est indigné ce lundi. «L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier soir dans l’une des tribunes de l’Allianz Riviera. Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l’OM, de ses joueurs, notamment de Neal Maupay auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable. Alors qu’il prône historiquement des valeurs de diversité, d’inclusion et de tolérance, l’OM tient à rappeler son engagement inaltérable contre toute forme de racisme, qui n’a sa place ni dans un stade, ni dans la société», précise le club marseillais.