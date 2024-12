Liga : trop maladroit, Barcelone s’écroule face à Leganés

Barcelone, après un début de saison impressionnant avec 11 victoires en 12 matchs de Liga, connaissait un passage plus difficile avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres. Malgré cela, la formation catalane restait en tête du classement, à égalité de points avec l’Atlético, et avec un léger avantage d’un point sur le Real Madrid. La pression commençait donc à se faire sentir sur la formation blaugrana. Opposés à Leganés, de retour en Liga après quatre ans en 2e division, ce dimanche 15 décembre au stade olympique de Montjuïc, les hommes d’Hansi Flick ont reçu une consigne claire : gagner le match et reprendre le large.

Mais le Barça a rapidement connu une déconvenue. Sur corner, Sergio González a été trouvé au point de penalty. Le joueur a dévié de la tête le ballon et a pris le chemin des filets (4e, 0-1). Barcelone a ensuite tenté de revenir au score avant la pause, mais sans succès. Raphinha, qui avait récupéré une bonne passe à l’intérieur de la surface, a frappé et a finalement heurté la barre transversale (33e). Robert Lewandowski a ensuite vu sa tentative bloquée par un défenseur (44e).

Barcelone a manqué de réalisme

Au retour des vestiaires, les Blaugranas ont continué à maintenir la pression sur Leganés. Lamine Yamal a exécuté un centre parfait de l’extérieur du pied pour Lewandowski. Le Polonais a repris le ballon de la tête mais était hors-jeu (50e). A l’heure de jeu, Raphinha a pénétré dans la surface leganense et a chuté suite à l’intervention d’un joueur adverse. L’arbitre n’a pas accordé pas de penalty, malgré la contestation des barcelonais et du public (60e). Jules Koundé a raté à son tour une franche opportunité avec une frappe qui n’est pas passée très loin du poteau gauche (79e).

Un non-match pour les Barcelonais qui, malgré leur domination absolue (80% de possession de balle), n’ont jamais réellement su comment revenir dans la rencontre. Avec ce mauvais résultat, le Barça n’a pas réussi à prendre le large au classement. Le club reste leader, mais à égalité de points avec l’Atlético de Madrid (38) et suivi de près par le Real Madrid et ses 37 points. De son côté, Leganes pointe à la 15e position au classement.