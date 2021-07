Everton recrute Demarai Gray

C’était attendu depuis quelques jours, Demarai Gray s’est engagé avec Everton. Le club a annoncé avoir signé l’ailier de 25 ans, en provenance du Bayer Leverkusen. Il avait été sacré champion d’Angleterre avec Leicester en 2016. Les Toffees n’ont pas révélé le montant du transfert, mais il pourrait se situer autour des 2 M€.

Sur Twitter, le club a déclaré que Demara Gray avait rejoint le club « en provenance du Bayer Leverkusen pour un montant non divulgué après avoir conclu un contrat de trois ans jusqu'à fin juin 2024 avec une option pour une quatrième année. »

✍️ | Demarai Gray has joined from Bayer Leverkusen for an undisclosed fee after agreeing a three-year contract until the end of June 2024 with the option for a fourth year. @22demarai 🔵