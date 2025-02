La supériorité du PSG a plombé les droits TV d’après John Textor

Les conflits à la tête du football professionnel français ne dégonflent pas. Au contraire même puisqu’après la diffusion d’extraits de la réunion du 14 juillet dernier à la LFP et relative aux droits TV, où l’ensemble des dirigeants se tire dessus, chacun y va de sa partition dans les médias. Il y a eu Jean-Pierre Caillot hier sur RMC et, de l’autre bord, John Textor à L’Equipe. L’Américain réalise visiblement une tournée médiatique puisqu’il s’est également exprimé dans AS. Il a profité du journal espagnol pour se lâcher encore un peu plus. Comme souvent, il n’a pas la langue dans la poche et réaffirme ce qu’il a déjà exprimé par le passé. Selon lui, la puissance du PSG par rapport à ses concurrents en Ligue 1 est telle que le championnat s’en retrouve affaibli. C’est l’une des raisons pour laquelle Canal+ ne veut plus la diffuser.

«Vous savez, la meilleure chaîne de télévision en France, c’est Canal+. Et ils ont une valeur de production incroyablement élevée. Leurs programmes sont géniaux, leurs commentaires sont géniaux, estime-t-il. Si le principal diffuseur français, Canal+, n’a aucun intérêt à payer plus pour le championnat français, cela signifie que la valeur du football français est en baisse, au lieu d’augmenter. Et c’est notre faute, car c’est nous qui dirigeons la Ligue qui avons ruiné tout ça, car la télévision ne fait que suivre la demande du consommateur, qui n’a plus aucun intérêt pour le football français.» Le patron de l’OL oublie cependant de citer l’épisode Mediapro qui a considérablement mis en colère la chaîne cryptée en 2019.