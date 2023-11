MU : Jadon Sancho de nouveau humilié !

Au fond du trou. Écarté du groupe et en froid avec Erik ten Hag, Jadon Sancho traverse une période délicate à Manchester United. Depuis son arrivée chez les Red Devils, l’Anglais ne met pas un pied devant l’autre et son attitude est loin d’être irréprochable au contraire. Alors, les Mancuniens ont pris des mesures drastiques pour ne plus avoir à se coltiner les quelques restes de l’ailier de 23 ans.

The Sun révèle justement que Jadon Sancho a été exclu de la conversation WhatsApp de l’équipe. Pourtant, l’application est utilisée par l’ensemble de l’effectif puisque les joueurs reçoivent des indications clés sur celle-ci. Une situation rocambolesque qui s’ajoute à bien d’autres restrictions. Pour rappel, l’ancien du Borussia Dortmund à l’interdiction de s’entraîner avec l’équipe, de fréquenter les installations du groupe (même la cantine) ainsi que l’interdiction aux vestiaires. Une véritable catastrophe à tous les niveaux.