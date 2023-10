Manchester United fait tout pour pourrir la vie de Jadon Sancho

La troisième saison de Jadon Sancho à Manchester United a viré au cauchemar. Pour avoir exprimé publiquement son désaccord avec son entraîneur Erik ten Hag, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) est aujourd’hui plus proche d’un départ que d’une réconciliation. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund recruté pour 85 M€ est en effet mis à l’écart depuis plusieurs semaines.

The Athletic est d’ailleurs revenu sur cette situation pour expliquer le quotidien du joueur. On savait que Sancho avait interdiction de s’entraîner avec l’équipe première, mais il n’y a pas que ça. Le média britannique explique que le natif de Lambeth doit garer sa voiture en dehors du parking de ses coéquipiers. Il va donc stationner à côté du bâtiment du centre de formation.

Même le personnel de MU ne comprend pas

Pour se mettre en tenue, là aussi, c’est différent. Sancho est obligé de se changer dans le vestiaire du centre de formation et de le fermer à clé. La raison ? Pour respecter les mesures de protection, histoire d’être sûr qu’il ne croise pas des mineurs par inadvertance. Enfin, même pour se nourrir, tout est fait pour que le joueur se sente bien exclu. Sancho n’a pas le droit de manger dans la cantine de l’équipe première. Une personne lui apporte sa nourriture dans un panier-repas à l’extérieur.

Vous l’aurez compris, rien n’est fait pour tenter une réconciliation. D’ailleurs, The Athletic ajoute que certains membres du personnel estiment que Sancho aurait pu être mieux traité et que des encouragements auraient été plus utiles qu’une telle mise à l’écart. Enfin, le principal intéressé reste plus que jamais campé sur ses positions, car il estime que des joueurs moins performants à l’entraînement ont pu jouer. Pour rappel, le BVB et la Juventus seraient prêts à mettre fin à son cauchemar dès le mois de janvier.