BL : Leipzig renverse Fribourg et prend provisoirement la tête, Stuttgart se relance, Dortmund chute à Augsbourg

Après le match nul (1-1) entre Mayence et le Borussia M’Gladbach, la 8e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec quatre affiches programmées à 15h30. Dans le choc de haut de tableau entre Fribourg, troisième, et le RB Leipzig, deuxième, ce sont les pensionnaires de la Red Bull Arena qui ont confirmé leur excellent début de saison. Malgré l’ouverture du score de Doan pour les visiteurs (0-1, 15e), la bande à Marco Rose s’est réveillée au retour des vestiaires, renversant totalement ce match grâce à Orban (1-1, 47e), Geertruida (2-1, 58e) et Openda (3-1, 79e). Un succès qui permet au RBL de prendre provisoirement la tête du classement.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Borussia Dortmund, réduit à dix dans les ultimes instants, a chuté (1-2) sur la pelouse d’Augsbourg. Malgré l’ouverture du score de Malen, le BvB n’a rien pu faire face au doublé de Claude-Maurice (25e, 50e). Devant son public, réuni à la MHPArena, le VfB Stuttgart n’a, de son côté, pas tremblé pour se défaire d’Holstein Kiel (2-1). Enfin, Sankt Pauli a récupéré un point lors de la réception de Wolfsbourg. Au classement, Leipzig est en tête en attendant le match du Bayern Munich. Fribourg reste 3e, juste devant le Bayer Leverkusen, qui affronte le Werder à 18h30. Kiel et Bochum ferment la marche.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 2-1 Borussia Dortmund : Claude-Maurice (25e, 50e) / Malen (4e)

RB Leipzig 3-1 Fribourg : Orban (47e), Geertruida (58e) et Openda (79e) / Doan (15e)

Sankt Pauli 0-0 Wolfsburg

VfB Stuttgart 2-1 Holstein Kiel : Undav (19e) et Toure (61e) / Gigovic (84e)