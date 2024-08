Strasbourg va boucler deux arrivées

À peine arrivé, déjà reparti. Caleb Wiley va s’engager avec Strasbourg sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea. Le latéral gauche de 19 ans vient tout juste de rejoindre les Blues pour un 6 ans et contre un peu plus de 10 millions d’euros et d’après SkySports, il rejoindra donc l’Alsace pour une saison avant de retourner en Angleterre. Débarqué en provenance de l’Atlanta United, Wiley est l’un des grands espoirs de la sélection américaine.

Présent aux Jeux olympiques de Paris avec Team USA, le natif d’Atlanta fera donc son retour sur les terrains français sous le maillot du Racing. Tout comme un certain Diego Moreira (20 ans), prêté à l’Olympique Lyonnais la saison dernière. Selon L’Équipe, l’international espoir portugais serait également sur le point de rejoindre le club alsacien, rien n’est cependant encore sûr concernant la nature de la transaction. Grâce au principe de multipropriété, Strasbourg peut se targuer, une nouvelle fois, de récupérer une partie des meilleurs espoirs de Chelsea chaque été. C’était notamment déjà le cas la saison dernière avec les Brésiliens Ângelo et Andrey Santos.