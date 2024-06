France : quand Raymond Domenech cite Joseph Goebbels

Alors que la France continue de traverse une importante crise politique à une semaine des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, certains acteurs du monde du football ont été invités à parler de ces sujets politiques et démocratiques. Sur le réseau social X, l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, s’est lancé dans une comparaison plus que osée : «On prête à Goebbels Joseph de son prénom cette phrase qui parcourt l’histoire "un mensonge raconté une fois reste un mensonge, des milliers de fois il devient la vérité" j’aime m’en souvenir».

En citant Joseph Goebbels, l’un des dirigeants les plus puissants et influents du Troisième Reich d’Adolf Hitler en occupant le poste de Ministre de l’Éducation du peuple et de la Propagande du Reich pendant plus de 12 ans, Raymond Domenech s’est attiré les foudres des internautes qui n’ont pas compris la pertinence de cette citation en lien direct avec le régime nazi. Il s’est défendu en voulant tuer dans l’œuf toute polémique : «Pour préciser à ceux qui commencent à imaginer que je pourrais être un fan de Goebells que c’est sa phrase qui compte et qu’elle fait écho à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Pour mémoire en somme». Pas certain que sa défense convainc ses followers.